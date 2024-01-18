Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Румынские фермеры уже заблокировали третий пункт пропуска. Фото: Таможенная служба

Румынские фермеры заблокировали уже третий пункт пропуска на границе с Украиной

18 янв 2024, 12:20
999

Румунські фермери продовжують блокувати кордон з Україною.


.

До вже заблокованих пунктів пропуску «Сірет — Порубне» та «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» додався й «Халмеу — Дякове», що межує із Закарпаттям. Цей КПП румунською технікою заблокували сьогодні, 18 січня. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою. Про це повідомила Державна митна служба України.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі, — наголосили митники.

Терміни проведення блокади залишаються невідомими.

Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в «єЧерзі» — 607 транспортних засобів. За минулу добу оформили та пропустили на виїзд з України 138 машин, а на в’їзд — 105 авто.

Нагадаємо, 14 січня в Держаній прикордонній службі України повідомили, що румунські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров