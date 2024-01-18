Румынские фермеры заблокировали уже третий пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские фермеры уже заблокировали третий пункт пропуска. Фото: Таможенная служба

https://racurs.ua/n191477-rumynskie-fermery-zablokirovali-uje-tretiy-punkt-propuska-na-granice-s-ukrainoy.html

Ракурс

Румунські фермери продовжують блокувати кордон з Україною.

.

До вже заблокованих пунктів пропуску «Сірет — Порубне» та «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» додався й «Халмеу — Дякове», що межує із Закарпаттям. Цей КПП румунською технікою заблокували сьогодні, 18 січня. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою. Про це повідомила Державна митна служба України.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі, — наголосили митники.

Терміни проведення блокади залишаються невідомими.

Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в «єЧерзі» — 607 транспортних засобів. За минулу добу оформили та пропустили на виїзд з України 138 машин, а на в’їзд — 105 авто.

Нагадаємо, 14 січня в Держаній прикордонній службі України повідомили, що румунські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».