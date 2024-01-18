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Ракурс
Румунські фермери заблокували вже третій пункт пропуску. Фото: Митна служба

Румунські фермери заблокували вже третій пункт пропуску на кордоні з Україною

18 січ 2024, 12:20
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Румунські фермери продовжують блокувати кордон з Україною.


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До вже заблокованих пунктів пропуску «Сірет — Порубне» та «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» додався й «Халмеу — Дякове», що межує із Закарпаттям. Цей КПП румунською технікою заблокували сьогодні, 18 січня. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою. Про це повідомила Державна митна служба України.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі, — наголосили митники.

Терміни проведення блокади залишаються невідомими.

Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в «єЧерзі» — 607 транспортних засобів. За минулу добу оформили та пропустили на виїзд з України 138 машин, а на в’їзд — 105 авто.

Нагадаємо, 14 січня в Держаній прикордонній службі України повідомили, що румунські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

Джерело: Ракурс


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