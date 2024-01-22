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В Черниговской области сгорел загородный дом бизнесмена Мазепы, фото: LB.ua
Дом бизнесмена Мазепы сгорел на Черниговщине — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n191601-dom-biznesmena-mazepy-sgorel-na-chernigovschine-smi-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині у селі Картовецьке в ніч на сьогодні, 22 січня, згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи, нещодавно затриманого за підозрою в махінаціях із землями Київської ГЕС.
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Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на інформовані джерела.
Зазначається, що будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми відомостями, постраждалих немає.
Нагадаємо, 19 січня суд обрав Мазепі запобіжний захід — тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в розмірі понад 349 млн грн.
Джерело: LB.ua
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