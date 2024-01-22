Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
На Чернігівщині згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи, фото: LB.ua
Будинок бізнесмена Мазепи згорів на Чернігівщині — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191601-budynok-biznesmena-mazepy-zgoriv-na-chernigivschyni-zmi-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині у селі Картовецьке в ніч на сьогодні, 22 січня, згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи, нещодавно затриманого за підозрою в махінаціях із землями Київської ГЕС.
.
Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на інформовані джерела.
Зазначається, що будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми відомостями, постраждалих немає.
Нагадаємо, 19 січня суд обрав Мазепі запобіжний захід — тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в розмірі понад 349 млн грн.
Джерело: LB.ua
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...