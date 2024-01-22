На Чернігівщині згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n191601-budynok-biznesmena-mazepy-zgoriv-na-chernigivschyni-zmi-foto.html

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На Чернігівщині у селі Картовецьке в ніч на сьогодні, 22 січня, згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи, нещодавно затриманого за підозрою в махінаціях із землями Київської ГЕС.

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Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми відомостями, постраждалих немає.

Нагадаємо, 19 січня суд обрав Мазепі запобіжний захід — тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в розмірі понад 349 млн грн.

Джерело: LB.ua