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На Чернігівщині згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи, фото: LB.ua

Будинок бізнесмена Мазепи згорів на Чернігівщині — ЗМІ (ФОТО)

22 січ 2024, 12:32
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На Чернігівщині у селі Картовецьке в ніч на сьогодні, 22 січня, згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи, нещодавно затриманого за підозрою в махінаціях із землями Київської ГЕС.


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Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми відомостями, постраждалих немає.

Будинок Ігоря Мазепи до пожежі (ліворуч), фото: LB.ua

Нагадаємо, 19 січня суд обрав Мазепі запобіжний захід — тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в розмірі понад 349 млн грн.

Джерело: LB.ua


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