Ігор Мазепа, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n191530-sprava-mazepy-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-biznesmenu.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва сьогодні, 19 січня, обрав запобіжний захід бізнесмену й власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в розмірі понад 349 млн грн.

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Таким чином суд частково клопотання прокуратури задовольнив частково. Про це повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що прокурор через ризики (зокрема ймовірність переховування від правоохоронців та вплив на свідків) просив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 700 млн грн застави.

Водночас сторона захисту наполягала, що затримання було незаконним, стверджуючи, що підстав для затримання не було, а бізнесмен перетинав кордон не задля втечі. За словами адвоката, бізнесмен вже раніше виїжджав з України й вчасно повертався.

Також адвокат, коментуючи наведену в протоколі про затримання інформацію, що бізнесмен намагався уникнути правоохоронних органів, заявив, що затримання на кордоні — «зрежисована постановка, щоб надати виїзду Мазепи за кордон характер уникнення органу досудового розслідування».

Натомість сторона обвинувачення повідомила, що, за даними слідства, Мазепа, отримавши інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності, вирішив виїхати з країни.

Адвокат також стверджував, що ця справа «фактично не є підслідною ДБР».

За його словами, ДБР не повинне займатися цією справою, оскільки Держгеокадастр не є правоохоронним органом — якщо була відчужена державна земля, то цим має займатися НАБУ.

Якщо є бажання, то передавайте в НАБУ, і там розслідуйте. Оскільки є питання щодо заволодіння державним майном, — наголосив він.

Також сторона захисту стверджувала, що:

немає обґрунтованості підозри;

сума застави (700 млн грн), про яку просить обвинувачення, перевищує суму збитків (згідно зі словами прокурорів — понад 7 млн грн). Адвокат заявив про недотримання принципу пропорційності.

Сам Мазепа заявив, що впевнений у позиції, яку виклав його захист. І додав, що прокурори та слідчі органи «можуть спричинити небезпечний прецедент».

Захист Мазепи також просив залучити поручителів, однак суд відхилив клопотання.

Джерело: «Громадське»