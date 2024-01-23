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Рашисты 23 января совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, фото: «Слово и Дело»

21 ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 23 января (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2024, 10:24
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня, завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що усього протягом ночі зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника, більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

  • чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області рф — у напрямку Харківщини;
  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, рф.);
  • вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської та Орловської області — у напрямку Харківщини та Сумщини;
  • 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області рф);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

  • 15 крилатих ракет Х-101/X-555/Х-55;
  • п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»
  • керовану авіаційну ракету Х-59.

Важливо, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії досягли своїх цілей! — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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