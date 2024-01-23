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Рашисти 23 січня здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»
21 ракету знищили сили ППО в ніч на 23 січня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191633-21-raketu-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-23-sichnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня, завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що усього протягом ночі зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника, більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:
- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області рф — у напрямку Харківщини;
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, рф.);
- вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської та Орловської області — у напрямку Харківщини та Сумщини;
- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області рф);
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область рф).
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:
- 15 крилатих ракет Х-101/X-555/Х-55;
- п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»
- керовану авіаційну ракету Х-59.
Важливо, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії досягли своїх цілей! — наголошують у Повітряних силах.
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