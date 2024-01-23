Рашисти 23 січня здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n191633-21-raketu-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-23-sichnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня, завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що усього протягом ночі зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника, більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області рф — у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, рф.);

вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської та Орловської області — у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області рф);

дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/X-555/Х-55;

п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»

керовану авіаційну ракету Х-59.