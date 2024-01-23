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Уничтожение российской ракеты, скриншот видео
ВСУ сбили российскую крылатую ракету из пулемета (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191636-vsu-sbili-rossiyskuu-krylatuu-raketu-iz-pulemeta-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
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У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», — зазначив Наєв, опублікувавши відповідне відео.
Нагадаємо, в ніч на 23 січня сили ППО України знищили 21 російську ракету.
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