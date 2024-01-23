Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской ракеты, скриншот видео

ВСУ сбили российскую крылатую ракету из пулемета (ВИДЕО)

23 янв 2024, 11:43
999

Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні.


.

У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», — зазначив Наєв, опублікувавши відповідне відео.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня сили ППО України знищили 21 російську ракету.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров