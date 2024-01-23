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Ракурс
Знищення російської ракети, скріншот відео

ЗСУ збили російську крилату ракету з кулемета (ВІДЕО)

23 січ 2024, 11:43
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Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні.


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У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», — зазначив Наєв, опублікувавши відповідне відео.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня сили ППО України знищили 21 російську ракету.

Джерело: Ракурс


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