Знищення російської ракети, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191636-zsu-zbyly-rosiysku-krylatu-raketu-z-kulemeta-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні.

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У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», — зазначив Наєв, опублікувавши відповідне відео.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня сили ППО України знищили 21 російську ракету.