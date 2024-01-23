Уничтожение российского танка дроном попало на видео

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Захисники України з 10-го армійського корпусу дроном знищили російський танк.
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Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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