Знищення російського танка дроном потрапило на відео

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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Знищення російського танка дроном потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n191638-znyschennya-rosiyskogo-tanka-dronom-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Захисники України з 10-го армійського корпусу дроном знищили російський танк.
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Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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