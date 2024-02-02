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Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: Роман Мрочко
Российская авиация ударила по Херсону, ранена женщина (ФОТО)https://racurs.ua/n191980-rossiyskaya-aviaciya-udarila-po-hersonu-ranena-jenschina-foto.htmlРакурс
Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації.
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Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір’ї, — зазначив він. — Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.
Також внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.
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