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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: Роман Мрочко

Российская авиация ударила по Херсону, ранена женщина (ФОТО)

2 фев 2024, 15:21
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Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації.


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Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір’ї, — зазначив він. — Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.

Також внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Роман Мрочко

Источник: Ракурс


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