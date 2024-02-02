Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Роман Мрочко
Російська авіація вдарила по Херсону, поранено жінку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191980-rosiyska-aviaciya-vdaryla-po-hersonu-poraneno-jinku-foto.htmlРакурс
Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації.
.
Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір’ї, — зазначив він. — Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.
Також внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.