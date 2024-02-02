Парламент Германии одобрил госбюджет с миллиардами евро помощи Украине. Фото:

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Ракурс

Військову допомогу Україні продовжуватиме надавати Німеччина.

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Бундестаг остаточно схвалив державний бюджет країни на 2024 рік. «За» проект бюджету віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів. Ніхто від голосування за це питання не утримався. Про це 2 лютого повідомила прес-служба німецького уряду.

У документі передбачаються витрати на загальну суму 476,8 млрд євро, а нові позики наразі становлять близько 39 млрд євро. Берлін запланував інвестиції на загальну суму 70,5 млрд євро, наприклад, у залізничну мережу і дороги.

Оборонний бюджет становить близько 52 млрд євро, плюс мільярди зі спеціального фонду для бундесверу. У німецькому бюджеті передбачено близько 7,6 млрд євро на військову допомогу Україні.

Як відомо, Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Нагадаємо, 31 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із главами урядів Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів написали спільний лист, в якому закликали негайно передати Києву боєприпаси та системи озброєння, зокрема гаубиці, танки, БпЛА та засоби ППО.

Також 31 січня Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, три броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шасі, 24 бронетранспортери та боєприпаси для ЗРК IRIS-T та артилерії.