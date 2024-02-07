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Российская ракета не сдетонировала во Львовской области, фото: Максим Козицкий
На Львовщине обнаружили обломки не сдетонировавшей российской ракеты (ФОТО)https://racurs.ua/n192146-na-lvovschine-obnarujili-oblomki-ne-sdetonirovavshey-rossiyskoy-rakety-foto.htmlРакурс
На Львівщині в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району виявили уламки ракети, яка не здетонувала.
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Уламки знайшли у полі, за 400 м від житлових будинків. Про це сьогодні, 7 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки, — зазначив Козицький.
Очільник ОВА наголошує, що в разі виявлення подібних «знахідок», у жодному разі не варто підходити до них, а тим паче — торкатися.
Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102, — наголосив він.
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