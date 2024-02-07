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Ракурс
Російська ракета не здетонувала на Львівщині, фото: Максим Козицький

На Львівщині виявили уламки російської ракети, яка не здетонувала (ФОТО)

7 лют 2024, 14:30
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На Львівщині в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району виявили уламки ракети, яка не здетонувала.


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Уламки знайшли у полі, за 400 м від житлових будинків. Про це сьогодні, 7 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки, — зазначив Козицький.

Очільник ОВА наголошує, що в разі виявлення подібних «знахідок», у жодному разі не варто підходити до них, а тим паче — торкатися.

Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102, — наголосив він.

Російська ракета не здетонувала на Львівщині, фото: Максим Козицький

Джерело: Ракурс


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