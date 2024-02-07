Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російська ракета не здетонувала на Львівщині, фото: Максим Козицький
На Львівщині виявили уламки російської ракети, яка не здетонувала (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192146-na-lvivschyni-vyyavyly-ulamky-rosiyskoyi-rakety-yaka-ne-zdetonuvala-foto.htmlРакурс
На Львівщині в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району виявили уламки ракети, яка не здетонувала.
.
Уламки знайшли у полі, за 400 м від житлових будинків. Про це сьогодні, 7 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки, — зазначив Козицький.
Очільник ОВА наголошує, що в разі виявлення подібних «знахідок», у жодному разі не варто підходити до них, а тим паче — торкатися.
Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102, — наголосив він.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...