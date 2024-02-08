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Ракурс
Армия рф штурмует украинскую оборону в районе Часового Яра

Армия рф штурмует украинскую оборону в районе Часового Яра

8 фев 2024, 10:35
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Армія рф намагається прорвати українську оборону в районі Часового Яру на Донеччині.


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Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Ворог вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби, — йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState пишуть, що на Бахмутському напрямку тривають бойові дії біля Білогорівки. Була спроба ворога колонами сумарно з 20 ОВТ здобути тактичний успіх. Росіяни наступали на Іванівське, ситуація з’ясовується. Біля Горлівки армія рф за будь-яку ціну намагаються утримати позиції.

Щодо Авдіївки, то біля Степового були спроби ворога просунутися, але всі вони успіху не мали. Натомість у самому місті ситуація, на думку DeepState, критична і хаотична.

Ворог продовжує просуватися у приватному секторі по вулицях Незалежності та Сапронова. У районі залізничного моста кацапи мають частковий успіх та штурмують позиції на дачах у напрямку стели при в’їзді та автобази. Кацапи активно лізли по трасі, але зазнали втрат та відступили. Аналогічна ситуація в районі ДФС. На півдні міста ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення та тримає кругову оборону. Тривають бої у Первомайському та біля Невельського. Кацапи штурмують східну частину Георгіївки та район Побєди. На жаль, противник зайшов у крайні хати Новомихайлівки, чи вдалося вибити його — невідомо, — йдеться у звіті аналітиків за 7 лютогго.

Источник: Ракурс


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