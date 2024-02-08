Армія рф штурмує українську оборону в районі Часового Яру

Армія рф намагається прорвати українську оборону в районі Часового Яру на Донеччині.

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Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Ворог вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби, — йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState пишуть, що на Бахмутському напрямку тривають бойові дії біля Білогорівки. Була спроба ворога колонами сумарно з 20 ОВТ здобути тактичний успіх. Росіяни наступали на Іванівське, ситуація з’ясовується. Біля Горлівки армія рф за будь-яку ціну намагаються утримати позиції.

Щодо Авдіївки, то біля Степового були спроби ворога просунутися, але всі вони успіху не мали. Натомість у самому місті ситуація, на думку DeepState, критична і хаотична.