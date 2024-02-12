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Ракурс
Ирина Фарион, фото: ВО «Свобода»

Суд отказал Фарион в восстановлении в должности во Львовской политехнике

12 фев 2024, 19:39
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Галицький райсуд Львова відмовив екс-нардепу Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету Львівська політехніка.


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Про це повідомляє видання NV з посиланням на рішення суду.

Згідно з документом, Фаріон ще в грудні 2023 року звернулася до суду з позовом до Львівської політехніки, у якому:

  • стверджувала, що рішення університету про її звільнення було незаконним;
  • вимагала поновити її на посаді та стягнути з Львівської політехніки середній заробіток за весь період прогулу і судові витрати, понесені нею під час розгляду справи.

7 лютого суд розглянув справу і в задоволенні позову Фаріон відмовив. У неї є можливість продовж 30 днів з дня проголошення подати апеляцію на це рішення суду.

Джерело: NV


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