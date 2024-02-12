Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді у Львівській політехніці

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Ірина Фаріон, фото: ВО «Свобода»
Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді у Львівській політехніціhttps://racurs.ua/ua/n192321-sud-vidmovyv-farion-u-ponovlenni-na-posadi-u-lvivskiy-politehnici.htmlРакурс
Галицький райсуд Львова відмовив екс-нардепу Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету Львівська політехніка.
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Про це повідомляє видання NV з посиланням на рішення суду.
Згідно з документом, Фаріон ще в грудні 2023 року звернулася до суду з позовом до Львівської політехніки, у якому:
- стверджувала, що рішення університету про її звільнення було незаконним;
- вимагала поновити її на посаді та стягнути з Львівської політехніки середній заробіток за весь період прогулу і судові витрати, понесені нею під час розгляду справи.
7 лютого суд розглянув справу і в задоволенні позову Фаріон відмовив. У неї є можливість продовж 30 днів з дня проголошення подати апеляцію на це рішення суду.
Джерело: NV
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