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Одного из заместителей Залужного перевели на новую должность

Одного из заместителей Залужного перевели на новую должность

13 фев 2024, 20:42
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Президент України Володимир Зеленський призначив генерала-лейтенанта Євгена Мойсюка на нову посаду.


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Відповідно до указу глави держави, Мойсюк буде служити Спеціальним уповноваженим президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Досі Мойсюк був на посаді заступника головнокомандувача ЗСУ.

Євген Мойсюк у 2011−2014 роках був командиром парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади.

У 2014−2018 — командир 81 окремої аеромобільної бригади.

З 2018 до 2019 року Мойсюк був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

2019−2021 роки — командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ.

5 грудня 2019 року йому присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Источник: Ракурс


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