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Одного із заступників Залужного перевели на нову посаду
Одного із заступників Залужного перевели на нову посадуhttps://racurs.ua/ua/n192358-odnogo-iz-zastupnykiv-zalujnogo-perevely-na-novu-posadu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський призначив генерала-лейтенанта Євгена Мойсюка на нову посаду.
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Відповідно до указу глави держави, Мойсюк буде служити Спеціальним уповноваженим президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.
Досі Мойсюк був на посаді заступника головнокомандувача ЗСУ.
Євген Мойсюк у 2011−2014 роках був командиром парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади.
У 2014−2018 — командир 81 окремої аеромобільної бригади.
З 2018 до 2019 року Мойсюк був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2019−2021 роки — командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ.
5 грудня 2019 року йому присвоєно звання генерал-лейтенанта.