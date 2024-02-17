Зеленский прокомментировал отвод украинских войск из Авдеевки

Владимир Зеленский во время визита в Авдеевку, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n192471-zelenskiy-prokommentiroval-otvod-ukrainskih-voysk-iz-avdeevki.html

Ракурс

Україна здатна перемогти у війні проти рф, але її дії обмежуються дальністю й достатністю озброєння. Ситуація в Авдіївці це підтверджує. Водночас вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.

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Про це сьогодні, 17 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський.

Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання, — наголосив Зеленський. — Ми бережемо наших людей, наших воїнів — бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому, щоб не потрапити в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі.

Зеленський зауважив, що дії України у війні обмежуються дальністю й достатністю озброєння.

Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує, — наголосив Зеленський.

На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій, — додав він.

Зеленський зазначив, що ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.

Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було один до семи — на одного українця приходиться сім росіян, — зауважив Зеленський.

За словами Зеленського, вихід з Авдіївки не означає те, що рф щось захопила. За два роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.