Зеленський прокоментував відведення українських військ з Авдіївки

Зеленський прокоментував відведення українських військ з Авдіївкиhttps://racurs.ua/ua/n192471-zelenskyy-prokomentuvav-vidvedennya-ukrayinskyh-viysk-z-avdiyivky.htmlРакурс
Україна здатна перемогти у війні проти рф, але її дії обмежуються дальністю й достатністю озброєння. Ситуація в Авдіївці це підтверджує. Водночас вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.
Про це сьогодні, 17 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський.
Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання, — наголосив Зеленський. — Ми бережемо наших людей, наших воїнів — бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому, щоб не потрапити в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі.
Зеленський зауважив, що дії України у війні обмежуються дальністю й достатністю озброєння.
Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує, — наголосив Зеленський.
На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій, — додав він.
Зеленський зазначив, що ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.
Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було один до семи — на одного українця приходиться сім росіян, — зауважив Зеленський.
За словами Зеленського, вихід з Авдіївки не означає те, що рф щось захопила. За два роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.
Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає, — наголосив він. — Немає далекобійної зброї. У росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів.