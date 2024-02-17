Рашисты ударили по инфраструктурному объекту на окраине Запорожья

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Російські загарбники сьогодні, 17 лютого, вдень завдали удару по обласному центру Запорізької області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив він.
Раніше Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.
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