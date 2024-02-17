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Ракурс
Рашисты атаковали Запорожье днем 17 февраля, фото: «Апостроф»

Рашисты ударили по инфраструктурному объекту на окраине Запорожья

17 фев 2024, 12:51
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Російські загарбники сьогодні, 17 лютого, вдень завдали удару по обласному центру Запорізької області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив він.

Раніше Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.

Источник: Ракурс


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