Рашисти вдарили по інфраструктурному об'єкту на околиці Запоріжжя

Рашисти атакували Запоріжжя вдень 17 лютого, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n192473-rashysty-vdaryly-po-infrastrukturnomu-obiektu-na-okolyci-zaporijjya.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 17 лютого, вдень завдали удару по обласному центру Запорізької області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив він.

Раніше Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.