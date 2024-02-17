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Ракурс
Рашисти атакували Запоріжжя вдень 17 лютого, фото: «Апостроф»

Рашисти вдарили по інфраструктурному об'єкту на околиці Запоріжжя

17 лют 2024, 12:51
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Російські загарбники сьогодні, 17 лютого, вдень завдали удару по обласному центру Запорізької області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив він.

Раніше Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.

Джерело: Ракурс


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