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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 лютого, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Шахед».
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Запуски здійснювалися з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.
Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, — вказано в повідомленні.
Також ворог вночі атакував Україну протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
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