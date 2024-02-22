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Ракурс
Рашисти знову здійнили нічну атаку «шахедами», фото: «Слово і Діло»

Вісім «шахедів» знищили сили ППО України в ніч на 22 лютого (ІНФОГРАФІКА)

22 лют 2024, 08:52
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 лютого, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Шахед».


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Запуски здійснювалися з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.

Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, — вказано в повідомленні.

Також ворог вночі атакував Україну протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Джерело: Ракурс


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