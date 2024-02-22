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Рашисты обстреляли прифронтовую ТЭС, фото: ДТЭК

Рашисты обстреляли электростанцию ДТЭК, шестеро работников ранены

22 фев 2024, 14:55
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Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, обстріляли прифронтову теплоелектростанцію.


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В результаті було поранено шістьох працівників. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Источник: Ракурс


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