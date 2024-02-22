Рашисты обстреляли электростанцию ДТЭК, шестеро работников ранены

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты обстреляли прифронтовую ТЭС, фото: ДТЭК
Рашисты обстреляли электростанцию ДТЭК, шестеро работников раненыhttps://racurs.ua/n192639-rashisty-obstrelyali-elektrostanciu-dtek-shestero-rabotnikov-raneny.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, обстріляли прифронтову теплоелектростанцію.
.
В результаті було поранено шістьох працівників. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...