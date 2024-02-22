Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти обстріляли прифронтову ТЕС, фото: ДТЕК

Рашисти обстріляли електростанцію ДТЕК, шестеро працівників поранені

22 лют 2024, 14:55
999

Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, обстріляли прифронтову теплоелектростанцію.


.

В результаті було поранено шістьох працівників. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів