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Ракурс
Американские сенаторы встретились с Зеленским, Умеровым и Сырским

Американские сенаторы встретились с Зеленским, Умеровым и Сырским (ФОТО)

23 фев 2024, 20:45
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Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер 23 лютого зустрівся у Львові та Києві із президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Олександром Сирським.


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В Офісі президента повідомили, що Зеленський подякував сенаторам за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф, розповів про ситуацію на фронті й першочергові військові потреби.

У пресрелізі ОП йдеться, що Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України. Він закликав делегацію Сенату США і далі нарощувати військову допомогу, щоб досягти стратегічних цілей на фронті.

Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, Чак Шумер опублікував у своєму акаунті в мережі Х фото із зустрічі з Умєровим та Сирським. На них разом із сенаторами присутня й посол США в Україні Бріджит Брінк.

Нагадаємо, що законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню Сенат США ухвалив у середині лютого, але його не поставив на обговорення спікер Палати представників Майк Джонсон. До 28 лютого нижня палата Конгресу на канікулах.

Источник: Ракурс


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