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Американські сенатори зустрілися із Зеленським, Умєровим і Сирським
Американські сенатори зустрілися із Зеленським, Умєровим і Сирським (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192688-amerykanski-senatory-zustrilysya-iz-zelenskym-umierovym-i-syrskym-foto.htmlРакурс
Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер 23 лютого зустрівся у Львові та Києві із президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Олександром Сирським.
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В Офісі президента повідомили, що Зеленський подякував сенаторам за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф, розповів про ситуацію на фронті й першочергові військові потреби.
У пресрелізі ОП йдеться, що Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України. Він закликав делегацію Сенату США і далі нарощувати військову допомогу, щоб досягти стратегічних цілей на фронті.
Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури.
Крім того, Чак Шумер опублікував у своєму акаунті в мережі Х фото із зустрічі з Умєровим та Сирським. На них разом із сенаторами присутня й посол США в Україні Бріджит Брінк.
We heard from Ukraine’s Minister of Defense Umerov and Commander-in-Chief of the Armed Forces Colonel General Syrskyi about the armaments Ukraine so vitally needs as they fight Putin’s unjust, illegal war.— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 23, 2024
The House must pass the Senate’s national security bill. pic.twitter.com/ovuWYhkWew
Нагадаємо, що законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню Сенат США ухвалив у середині лютого, але його не поставив на обговорення спікер Палати представників Майк Джонсон. До 28 лютого нижня палата Конгресу на канікулах.