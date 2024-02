Американські сенатори зустрілися із Зеленським, Умєровим і Сирським

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер 23 лютого зустрівся у Львові та Києві із президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Олександром Сирським.

.

В Офісі президента повідомили, що Зеленський подякував сенаторам за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф, розповів про ситуацію на фронті й першочергові військові потреби.

У пресрелізі ОП йдеться, що Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України. Він закликав делегацію Сенату США і далі нарощувати військову допомогу, щоб досягти стратегічних цілей на фронті.

Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, Чак Шумер опублікував у своєму акаунті в мережі Х фото із зустрічі з Умєровим та Сирським. На них разом із сенаторами присутня й посол США в Україні Бріджит Брінк.

We heard from Ukraine’s Minister of Defense Umerov and Commander-in-Chief of the Armed Forces Colonel General Syrskyi about the armaments Ukraine so vitally needs as they fight Putin’s unjust, illegal war.



