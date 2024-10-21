Глава Пентагону у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n200449-glava-pentagonu-u-kyievi-ogolosyv-pro-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-na-400-mln-dolariv.html

Ракурс

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

.

Про це 21 жовтня повідомляє Укрінформ.

Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку. Сьогодні я хочу оголосити про виділення пакета допомоги відповідно до президентських повноважень на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України, — заявив Остін.

«Ракурс» повідомляв, що до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

У йогопланах були зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.