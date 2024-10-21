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Ракурс
Глава Пентагону у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів

Глава Пентагону у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів

21 жов 2024, 15:15
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Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 млн доларів.


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Про це 21 жовтня повідомляє Укрінформ.

Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку. Сьогодні я хочу оголосити про виділення пакета допомоги відповідно до президентських повноважень на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України, — заявив Остін.

«Ракурс» повідомляв, що до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

У йогопланах були зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Джерело: Ракурс


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