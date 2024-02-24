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ЕС планирует отправить в Украину большое количество артиллерийских снарядов, фото: mil.in.ua
170 тыс. снарядов планирует отправить в Украину ЕС до конца марта — Кулебаhttps://racurs.ua/n192716-170-tys-snaryadov-planiruet-otpravit-v-ukrainu-es-do-konca-marta-kuleba.htmlРакурс
Євросоюз планує до кінця березня поставити в Україну майже 170 тис. артилерійських снарядів.
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Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди, — зазначив він. — До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання.
За словами Кулеби, високий представник ЄС Жозеп Боррель під час сьогоднішньої телефонної розмови телефонної розмови підтвердив повну солідарність Євросоюзу з Україною.
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