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ЄС планує відправити в Україну значну кількість артилерійських снарядів, фото: mil.in.ua
170 тис. снарядів планує відправити в Україну ЄС до кінця березня — Кулебаhttps://racurs.ua/ua/n192716-170-tys-snaryadiv-planuie-vidpravyty-v-ukrayinu-ies-do-kincya-bereznya-kuleba.htmlРакурс
Євросоюз планує до кінця березня поставити в Україну майже 170 тис. артилерійських снарядів.
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Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди, — зазначив він. — До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання.
За словами Кулеби, високий представник ЄС Жозеп Боррель під час сьогоднішньої телефонної розмови телефонної розмови підтвердив повну солідарність Євросоюзу з Україною.
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