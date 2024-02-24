ЄС планує відправити в Україну значну кількість артилерійських снарядів, фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/ua/n192716-170-tys-snaryadiv-planuie-vidpravyty-v-ukrayinu-ies-do-kincya-bereznya-kuleba.html

Ракурс

Євросоюз планує до кінця березня поставити в Україну майже 170 тис. артилерійських снарядів.

.

Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди, — зазначив він. — До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання.

За словами Кулеби, високий представник ЄС Жозеп Боррель під час сьогоднішньої телефонної розмови телефонної розмови підтвердив повну солідарність Євросоюзу з Україною.