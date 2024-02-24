Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЄС планує відправити в Україну значну кількість артилерійських снарядів, фото: mil.in.ua

170 тис. снарядів планує відправити в Україну ЄС до кінця березня — Кулеба

24 лют 2024, 18:39
999

Євросоюз планує до кінця березня поставити в Україну майже 170 тис. артилерійських снарядів.


.

Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди, — зазначив він. — До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання.

За словами Кулеби, високий представник ЄС Жозеп Боррель під час сьогоднішньої телефонної розмови телефонної розмови підтвердив повну солідарність Євросоюзу з Україною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів