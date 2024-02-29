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Защитники Украины ликвидировали уже более 413 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1150 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192851-1150-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 413 тис. 760 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 150 осіб. Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 593 танки;
- 12 тис. 552 бойові броньовані машини;
- 10 тис. 70 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. одиниць РСЗВ;
- 690 одиниць засобів ППО;
- 342 літаки;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 768 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 912 крилатих ракет;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 13 тис. 152 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 601 одиниця спеціальної техніки.
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