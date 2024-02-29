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Защитники Украины ликвидировали уже более 413 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1150 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

29 фев 2024, 09:56
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 413 тис. 760 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 150 осіб. Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 593 танки;
  • 12 тис. 552 бойові броньовані машини;
  • 10 тис. 70 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. одиниць РСЗВ;
  • 690 одиниць засобів ППО;
  • 342 літаки;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 768 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 912 крилатих ракет;
  • 25 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 13 тис. 152 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 601 одиниця спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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