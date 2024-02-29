Захисники України ліквідували вже понад 413 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192851-1150-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 413 тис. 760 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 150 осіб. Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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