ВСУ выбили россиян, прорвавшихся на окраину Орловки — Сырскийhttps://racurs.ua/n192854-vsu-vybili-rossiyan-prorvavshihsya-na-okrainu-orlovki-syrskiy.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються прорвати оборону Сил оборони і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
Також тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими ворог намагається повернути контроль. Про це сьогодні, 29 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Сирський зазначив, що свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.
Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках, — зауважив він. — Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.
Також Сирський відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.
Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки, — наголосив він.