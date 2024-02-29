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Головнокомандувач ЗСУ відвідав зону бойових дій, фото: Головнокомандувач ЗС України

ЗСУ вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки — Сирський

29 лют 2024, 11:35
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Російські загарбники намагаються прорвати оборону Сил оборони і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.


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Також тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими ворог намагається повернути контроль. Про це сьогодні, 29 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках, — зауважив він. — Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Також Сирський відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.

Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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