Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара русского дрона по одесской многоэтажке, фото: ГСЧС
Число жертв удара беспилотника по многоэтажке в Одессе возросло до восьми (ФОТО)https://racurs.ua/n192943-chislo-jertv-udara-bespilotnika-po-mnogoetajke-v-odesse-vozroslo-do-vosmi-foto.htmlРакурс
В Одесі до восьми зросла кількість жертв удару російського безпілотника по багатоповерхівці, який стався в ніч на сьогодні, 2 березня.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в Одесі люди несуть квіти, свічки й іграшки до зруйнованого росіянами будинку.
Боляче дивитися навіть на світлини груд бетону, на які росія перетворила домівки людей! Важко підібрати слова, аби втішити рідних і близьких тих, хто загинув від чергового божевільного удару ворога! — наголошують у відомстві.
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...