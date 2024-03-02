Наслідки удару російського дрона по одеській багатоповерхівці, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n192943-kilkist-jertv-udaru-bezpilotnyka-po-bagatopoverhivci-v-odesi-zrosla-do-vosmy-foto.html

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В Одесі до восьми зросла кількість жертв удару російського безпілотника по багатоповерхівці, який стався в ніч на сьогодні, 2 березня.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в Одесі люди несуть квіти, свічки й іграшки до зруйнованого росіянами будинку.