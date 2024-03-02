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Наслідки удару російського дрона по одеській багатоповерхівці, фото: ДСНС

Кількість жертв удару безпілотника по багатоповерхівці в Одесі зросла до восьми (ФОТО)

2 бер 2024, 21:39
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В Одесі до восьми зросла кількість жертв удару російського безпілотника по багатоповерхівці, який стався в ніч на сьогодні, 2 березня.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в Одесі люди несуть квіти, свічки й іграшки до зруйнованого росіянами будинку.

Боляче дивитися навіть на світлини груд бетону, на які росія перетворила домівки людей! Важко підібрати слова, аби втішити рідних і близьких тих, хто загинув від чергового божевільного удару ворога! — наголошують у відомстві.

Наслідки удару російського дрона по одеській багатоповерхівці, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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