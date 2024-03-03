Удар рф по Одессе - под завалами девятиэтажки могут быть еще четыре человека, трое нашлись живыми

Удар рф по Одессе — под завалами девятиэтажки могут быть еще четыре человека, трое нашлись живыми

https://racurs.ua/n192953-udar-rf-po-odesse-pod-zavalami-devyatietajki-mogut-byt-esche-chetyre-cheloveka-troe-nashlis.html

3 мар 2024, 11:25 999

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