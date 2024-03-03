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Удар рф по Одессе - под завалами девятиэтажки могут быть еще четыре человека, трое нашлись живыми
Удар рф по Одессе — под завалами девятиэтажки могут быть еще четыре человека, трое нашлись живымиhttps://racurs.ua/n192953-udar-rf-po-odesse-pod-zavalami-devyatietajki-mogut-byt-esche-chetyre-cheloveka-troe-nashlis.htmlРакурс
Під завалами будинку № 134 на проспекті Добровольського в Одесі, у який влучив російський ударний дрон, можуть перебувати ще четверо людей.
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Їхні пошуки тривають, повідомили рятувальники.
До ДСНС звернулися три людини, які були у переліку тих, хто може перебувати під завалами. Рятувальна операція триває вже другу добу.
«Ракурс» раніше повідомляв, що уранці 3 березня на місці влучання російського дрона в багатоповерхівку в Одесі знайшли тіло ще однієї дитини. Вона загинула разом із мамою. Кількість загиблих сягнула десяти.
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