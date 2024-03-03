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Ракурс
Удар рф по Одессе - под завалами девятиэтажки могут быть еще четыре человека, трое нашлись живыми

Удар рф по Одессе — под завалами девятиэтажки могут быть еще четыре человека, трое нашлись живыми

3 мар 2024, 11:25
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Під завалами будинку № 134 на проспекті Добровольського в Одесі, у який влучив російський ударний дрон, можуть перебувати ще четверо людей.


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Їхні пошуки тривають, повідомили рятувальники.

До ДСНС звернулися три людини, які були у переліку тих, хто може перебувати під завалами. Рятувальна операція триває вже другу добу.

«Ракурс» раніше повідомляв, що уранці 3 березня на місці влучання російського дрона в багатоповерхівку в Одесі знайшли тіло ще однієї дитини. Вона загинула разом із мамою. Кількість загиблих сягнула десяти.

Источник: Ракурс


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