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Ракурс
Удар рф по Одесі - під завалами дев'ятиповерхівки можуть бути ще четверо людей, троє знайшлися живими

Удар рф по Одесі — під завалами дев’ятиповерхівки можуть бути ще четверо людей, троє знайшлися живими

3 бер 2024, 11:25
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Під завалами будинку № 134 на проспекті Добровольського в Одесі, у який влучив російський ударний дрон, можуть перебувати ще четверо людей.


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Їхні пошуки тривають, повідомили рятувальники.

До ДСНС звернулися три людини, які були у переліку тих, хто може перебувати під завалами. Рятувальна операція триває вже другу добу.

«Ракурс» раніше повідомляв, що уранці 3 березня на місці влучання російського дрона в багатоповерхівку в Одесі знайшли тіло ще однієї дитини. Вона загинула разом із мамою. Кількість загиблих сягнула десяти.

Джерело: Ракурс


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