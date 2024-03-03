Удар рф по Одесі - під завалами дев'ятиповерхівки можуть бути ще четверо людей, троє знайшлися живими

https://racurs.ua/ua/n192953-udar-rf-po-odesi-pid-zavalamy-dev-yatypoverhivky-mojut-buty-sche-chetvero-ludey-troie.html

Ракурс

Під завалами будинку № 134 на проспекті Добровольського в Одесі, у який влучив російський ударний дрон, можуть перебувати ще четверо людей.

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Їхні пошуки тривають, повідомили рятувальники.

До ДСНС звернулися три людини, які були у переліку тих, хто може перебувати під завалами. Рятувальна операція триває вже другу добу.

«Ракурс» раніше повідомляв, що уранці 3 березня на місці влучання російського дрона в багатоповерхівку в Одесі знайшли тіло ще однієї дитини. Вона загинула разом із мамою. Кількість загиблих сягнула десяти.