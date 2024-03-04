Российские захватчики потеряли уже более 417 тыс. человек, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Почти 1,2 тыс. оккупантов — Генштаб назвал потери россии за сутки (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n192976-pochti-1-2-tys-okkupantov-genshtab-nazval-poteri-rossii-za-sutki-infografika.html

4 мар 2024, 08:27 999

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