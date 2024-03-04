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Загальні бойові втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 417 тис. 950 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 150 осіб. Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 648 танків;
- 12 тис. 660 бойових броньованих машин;
- 10 тис. 210 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 4 одиниці РСЗВ;
- 698 одиниць засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 845 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 916 крилатих ракет;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 13 тис. 374 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 621 одиницю спеціальної техніки.
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