Російські загарбники втратили вже понад 417 тис. осіб, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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Загальні бойові втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 417 тис. 950 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 150 осіб. Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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