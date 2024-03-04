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Російські загарбники втратили вже понад 417 тис. осіб, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Майже 1,2 тис. окупантів — Генштаб назвав втрати росії за добу (ІНФОГРАФІКА)

4 бер 2024, 08:27
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Загальні бойові втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 417 тис. 950 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 150 осіб. Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 648 танків;
  • 12 тис. 660 бойових броньованих машин;
  • 10 тис. 210 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 4 одиниці РСЗВ;
  • 698 одиниць засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 845 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 916 крилатих ракет;
  • 25 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 13 тис. 374 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 621 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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