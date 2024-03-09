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Ракурс
В Харькове обнаружили и уничтожили оставленную рашистами ловушку, фото: Сергей Болвинов

В Харькове обезвредили оставленную рашистами «растяжку» (ВИДЕО)

9 мар 2024, 21:34
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У Харкові у водостоці на окружній дорозі виявили залишену російськими загарбниками «розтяжку» з гранатою.


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Про це сьогодні, 9 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Вибухову пастку ворог залишив у водостоці. Її зробили на основі ручної гранати Ф-1, — зазначив він. — Ми регулярно знаходимо такі «сюрпризи», вибухотехніки вже знешкодили гранату.

У Харкові виявили та знищили залишену рашистами пастку, фото: Сергій Болвінов

Источник: Ракурс


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