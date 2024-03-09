В Харькове обнаружили и уничтожили оставленную рашистами ловушку, фото: Сергей Болвинов

https://racurs.ua/n193167-v-harkove-obezvredili-ostavlennuu-rashistami-rastyajku-video.html

Ракурс

У Харкові у водостоці на окружній дорозі виявили залишену російськими загарбниками «розтяжку» з гранатою.

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Про це сьогодні, 9 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.