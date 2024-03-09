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У Харкові у водостоці на окружній дорозі виявили залишену російськими загарбниками «розтяжку» з гранатою.
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Про це сьогодні, 9 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Вибухову пастку ворог залишив у водостоці. Її зробили на основі ручної гранати Ф-1, — зазначив він. — Ми регулярно знаходимо такі «сюрпризи», вибухотехніки вже знешкодили гранату.
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