У Харкові виявили та знищили залишену рашистами пастку, фото: Сергій Болвінов

https://racurs.ua/ua/n193167-u-harkovi-zneshkodyly-zalyshenu-rashystamy-roztyajku-video.html

Ракурс

У Харкові у водостоці на окружній дорозі виявили залишену російськими загарбниками «розтяжку» з гранатою.

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Про це сьогодні, 9 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.