29 взрывов прогремели ночью и утром 10 марта в Сумской области

Рашисты продолжают обстреливать Сумщину, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n193174-29-vzryvov-progremeli-nochu-i-utrom-10-marta-v-sumskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські загарбники вночі та зранку 10 березня здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Всього зафіксовано 29 вибухів. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади: