29 взрывов прогремели ночью и утром 10 марта в Сумской области

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты продолжают обстреливать Сумщину, фото: «Википедия»
29 взрывов прогремели ночью и утром 10 марта в Сумской областиhttps://racurs.ua/n193174-29-vzryvov-progremeli-nochu-i-utrom-10-marta-v-sumskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники вночі та зранку 10 березня здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
.
Всього зафіксовано 29 вибухів. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади:
- по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (п'ять вибухів);
- по Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів);
- по Есманьській громаді було здійснено мінометний обстріл (один вибух);
- по Великописарівській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (13 вибухів).
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...