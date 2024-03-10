29 вибухів пролунали вночі та вранці 10 березня на Сумщині

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Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину, фото: «Вікіпедія»
29 вибухів пролунали вночі та вранці 10 березня на Сумщиніhttps://racurs.ua/ua/n193174-29-vybuhiv-prolunaly-vnochi-ta-vranci-10-bereznya-na-sumschyni.htmlРакурс
Російські загарбники вночі та зранку 10 березня здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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Всього зафіксовано 29 вибухів. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади:
- по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (п'ять вибухів);
- по Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів);
- по Есманьській громаді було здійснено мінометний обстріл (один вибух);
- по Великописарівській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (13 вибухів).
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