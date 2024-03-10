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Ракурс
Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину, фото: «Вікіпедія»

29 вибухів пролунали вночі та вранці 10 березня на Сумщині

10 бер 2024, 10:59
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Російські загарбники вночі та зранку 10 березня здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.


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Всього зафіксовано 29 вибухів. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади:

  • по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (п'ять вибухів);
  • по Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів);
  • по Есманьській громаді було здійснено мінометний обстріл (один вибух);
  • по Великописарівській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (13 вибухів).

Джерело: Ракурс


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