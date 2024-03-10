Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские «шахеды» атаковали Украину в ночь на 10 марта
В Винницкой области обломки «шахеда» повредили объект инфраструктуры — ОВАhttps://racurs.ua/n193177-v-vinnickoy-oblasti-oblomki-shaheda-povredili-obekt-infrastruktury-ova.htmlРакурс
На Вінниччині уламки збитого силами ППО в ніч на сьогодні, 10 березня, російського дрона пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Станом на 06.30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає, — зазначив він. — Дякую усім службам за оперативну і злагоджену роботу.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти запустили загалом 39 дронів по Україні, 35 з них збили сили ППО.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...