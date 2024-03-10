Российские «шахеды» атаковали Украину в ночь на 10 марта

https://racurs.ua/n193177-v-vinnickoy-oblasti-oblomki-shaheda-povredili-obekt-infrastruktury-ova.html

Ракурс

На Вінниччині уламки збитого силами ППО в ніч на сьогодні, 10 березня, російського дрона пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Станом на 06.30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає, — зазначив він. — Дякую усім службам за оперативну і злагоджену роботу.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти запустили загалом 39 дронів по Україні, 35 з них збили сили ППО.